Essen

Mittelaltermarkt: Beim Essener Weihnachtsmarkt gibt es die Tradition, dass ein Teil des Weihnachtsmarktes ein Mittelalter-Markt ist. Der untere Teil der Innenstadt ist dem Thema gewidmet und viele Mittelalter-Fans reisen extra dazu zum Weihnachtsmarkt. Nicht nur die Verkäufer tragen Mittelalter-Kostüme, sondern auch einige Besucher. Dort verkauft werden Dinge, die an das Mittelalter erinnern sollen. Darunter Holzschwerter, Felle, handgemachte Kleidung und Schmuck, mittelalterliche Gefäße, Brot aus dem Holzofen, Gewürze und Räucherwerk.

Mittelaltermarkt in Essen © Lea Sleiman Mittelaltermarkt in Essen © Lea Sleiman

Wintermarkt in Essen-Rüttenscheid - Im Essener Ausgehviertel Rüttenscheid hat sich in den vergangenen Jahren eine echte Weihnachtsmarktadresse etabliert. Obwohl der Wintermarkt auch nur für ein paar Tage geöffnet ist, bietet er alles, was er braucht und ist dabei aufgrund der begrenzten Größe kompakt und übersichtlich. Über 20 liebevoll gestaltete Stände, die zum Bummeln und Schlemmen einladen, sind auch in diesem Jahr rund um das Herzstück des Wintermarktes - ein großes Festzelt - herum eingeplant. Vom Kunsthandwerk über Mode und Schmuck bis hin zu Holzspielzeugen und Keramik ist hier fast alles zu entdecken. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein.

Kreis Euskirchen

Glühweinwanderung in Blankenheim: An zwei Adventssonntagen findet in Blankenheim im Kreis Euskirchen eine Glühweinwanderung parallel zu den Dorfweihnachtsmärkten statt. Die Rundwanderwege sind 7-8 Kilometer lang und dauerhaft ausgeschildert. Glühwein gibt es aber nur an den beiden Sonntagen. Die Tassen müssen mitgebracht werden.

03.12.: Glühweinschleife "Zum Kalkofen" (jeweils 12-17 Uhr)

10.12.: Glühweinschleife "Mülheimer Naturbachtal" (jeweils 12-17 Uhr)

Glühweinwanderung in Blankenheim © Daniel Dähling Glühweinwanderung in Blankenheim © Daniel Dähling

Kreis Kleve

Schloss Moyland - "Ein lebendiges Markttreiben mit authentischem Handwerk in geschmückten Hütten" - so beschreibt das Schloss am Niederrhein seinen Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt. Vom 13.12. bis 17.12. gibt es dort neben den klassischen Weihnachtsmarkt-Buden dort Kunsthandwerk, Keramik- und Porzellanprodukte, Schmuck, Lederwaren, Hüte, Taschen, Filzobjekten, Kleidung, Web- und Papierarbeiten, Nützlichem aus Holz und geschmiedetem Eisen und vielem mehr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Köln

Der kleinste Weihnachtsmarkt Kölns: Unter dem Motto "Glühwein und mehr für eine bessere Welt!" gibt es in der Kölner Südstadt den kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt. Hier geht es um den Guten Zweck. Alle Gewinne gehen an caritative Einrichtungen.

Kreis Mettmann

Blotschenmarkt - Der Blotschenmarkt in Mettmann gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Seit über 50 Jahren findet er jetzt schon statt. Neben den üblichen gewerblichen Anbietern sind auch viele caritative Organisationen auf dem Markt. Der Markt steht rund um die alte Kirche in der Mettmanner Oberstadt, umrahmt von bergischem Fachwerk. Der Blotschenmarkt findet vom 1. bis zum 17. Dezember statt.

Münster

© Münster Marketing/Dagmar Schwelle © Münster Marketing/Dagmar Schwelle

Weihnachtsmarkt-Kette - In Münsters Innenstadt gibt es selbstverständlich auch Weihnachtsstimmung, die verbreitet wird. Der große Unterschied zu anderen Städten und Kreisen bei uns in NRW: Es gibt nicht nur den einen Weihnachtsmarkt ist, sondern mehrere. Insgesamt gibt es nämlich sechs Stück. Sie erstrecken sich quer durch den Kern der Stadt und verwandeln Münsters Innenstadt in ein richtiges Winter-Wonderland. Rund 300 Stände - verteilt auf die verschiedenen Märkte - laden zu einem ausgiebigen Weihnachtsmarkt-Bummel ein. Und, weil jeder Markt auch noch einmal seine eigenen Besonderheiten hat, ist da auch wirklich für jeden Besucher und jede Besucherin was dabei. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls rundum gesorgt. Start der Weihnachtsmärkte ist am 27. November, bis auf eine Ausnahme laufen alle bis zum 23. Dezember durch.

Hamm

Weihnachtsmarktdorf - Der Weihnachtsmarkt in der Stadt Hamm hat keinen großen Weihnachtsbaum und keine Fachwerkhäuser wie in manch anderen Städten drumherum. Dafür aber eine große Eisbahn und eine Video-Mapping-Show, die auf die Kirchenfassade projiziert wird. Die Video Mapping Show hat bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr alle Besucher so begeistert, dass für das Hammer Stadtmarketing schnell feststand, dass dies wiederholt werden müsse. Besucherinnen und Besucher erwarten außerdem viel Livemusik, Stände für Leib & Seele und vieles weitere. Neben Eisstockschießen gibt es auch eine angekündigte Glicebahn - eine Eisbahn aus Kunststoffplatten.

Kreis Siegen-Wittgenstein

Arfeld - Wir machen einen Abstecher nach Bad Berleburg, genauer gesagt Arfeld. Seit 1983 gibt es dort die Weihnachtsmarktmeile, von Vereinen im Ort ausgerichtet. Normalerweise würde dieses Jahr 40jähriges Jubiläum gefeiert. Aber da gab es ja 2 Jahre, in denen nichts ging. Der Weihnachtsmarkt dort ist im Umkreis sehr beliebt, außerhalb gilt er aber als echter Geheimtipp. Es wird für Klein und Groß Programm geboten, es gibt viele Verkaufsstände und genau so viele Glühwein- und Fressbuden. Am 9. Dezember ab 11 Uhr geht es los.

Duisburg

Innenstadt - In Duisburg dürfen sich Weihnachtsmarkt-Fans und -Liebhaber auf eine Zugabe freuen. Denn selbst nach dem Fest wird der Markt geöffnet sein. Glühwein und Bratwurst ab dem 2. Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember - wenn das nicht mal was ist? Worauf man sich in Duisburg noch freuen darf? Neue Lichtinstallationen, Schwenkgrill, Reibekuchen, Glühweinschiffchen und vielleicht auch noch eine Runde auf einem Riesenrad oder auf der Eisbahn drehen? Das alles bietet der Duisburger Weihnachtsmarkt seit dem 16. November.

Aachen

© Märkte und Aktionskreis City e.V. © Märkte und Aktionskreis City e.V.

Altstadt - Mitten in der Aachener Altstadt, zwischen Aachener Dom und Rathaus, hat sich in den vergangenen 50 Jahren einer der schönsten Weihnachtsmärkte Europas entwickelt. Vom 24. November bis 23. Dezember bieten über 120 Händler, Handwerker, Künstler und Gastronomen Kerzen und Printen, festliche Musik und Handwerkliches aus den traditionellen Werkstätten.

Merode

Schloss Merode © Daniel Dähling Schloss Merode © Daniel Dähling

Schloss Merode - Auf Schloss Merode in der Nähe von Düren wird es romantisch. Rund um das Schloss und auf dem Gelände selber gibt es vom 29. November bis zum 23. Dezember (außer am 4. und 5. Dezember) durchgehend traumhafte Stimmung vor wirklich schöner Kulisse. Regionale Sänger und Musiker verbreiten in Kleingruppen besinnlich-vergnügte vorweihnachtliche Stimmung. Diese Konzerte, in gemütlichem Rahmen, sorgen täglich für anspruchsvolle und kostenlose Unterhaltung. Am 2. und 22. Dezember gibt es außerdem ein großes Feuerwerk zu bestaunen. Zu essen und zu trinken - dafür wird auch gesorgt sein.

JVA Castrop Rauxel

Weihnachtsmarkt in einer JVA - Ja, ihr lest richtig. In Castrop Rauxel wird auch ein Weihnachtsmarkt abgehalten, zwar nur für einen Tag, dafür lockt er aber aufs Neue über tausende Besucher an. Zum 16. Mal wird am 25. November von 12 bis 17 Uhr Tür und Tor für Menschen außerhalb der schwedischen Gardinen geöffnet. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann sich sicher sein, dass es für die Gefangenen ein besonderer Tag ist.

Düsseldorf

Weihnachtsmarkt: Rathaus Düsseldorf © Düsseldorf Tourismus Weihnachtsmarkt: Rathaus Düsseldorf © Düsseldorf Tourismus

Innenstadt - Die Düsseldorfer Innenstadt verwandelt sich zur Weihnachtszeit immer zu einer Weihnachtsstadt. Insgesamt gibt es sechs Themenmärkte, die alle fußläufig voneinander zu erreichen sind. Zum Beispiel gibt es einen Lichtermarkt auf der KÖ. Außerdem gibt es einen Handwerkermarkt vor dem Rathaus. Da gibt es viele handwerkliche Hütten - zum Beispiel auch eine kleine Glasbläserei. Die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr auch besonders nachhaltig werden. Mit Ausnahme von Pommes und gebrannten Mandel gibt es alle Lebensmittel nur noch mit Mehrweggeschirr. Außerdem arbeitet die Gastronomie mit der App "To good to go" zusammen, damit möglichst keine Lebensmittel verschwendet werden.

Herne

Cranger Weihnachtszauber - Der "Cranger Weihnachtszauber" in Wanne-Eickel ist kein klassischer Weihnachtsmarkt, sondern eher eine Weihnachtskirmes. Laut Veranstaltern ist er der größte Weihnachts-Themenpark Europas. Neben Fahrgeschäften gibt es Bühnenshows, Walking Acts und eine Eislaufbahn. Und auch Gastro- und Verkaufsstände wie auf einem normalen Weihnachtsmarkt. Neben Kirmes-Klassikern wie Autoscooter vermischt sich dort Weihnachten und Kirmes. Da gibt es Fahrgeschäfte wie den sogenannten Rentier Flug: ein Karussell mit zehn Gondeln in Schlitten-Optik – die heben sich bis zu 8 Meter in die Höhe. Ein anderes Beispiel ist das Christbaum Remmi Demmi - ein Actionparkour mit Hindernissen und Herausforderungen. Einige Fahrgeschäfte vor Ort sind extrem. Wie die KONGA-Riesenschaukel. Da hängt eine Gondel an einer Art riesigem Arm, dreht sich um die eigene Achse und schwingt mit 120km/h bis zu 45 Meter in die Höhe.

Siegburg

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Siegburg © Finn Weyden Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Siegburg © Finn Weyden

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt - Mittelalterlich und schön wird es zwischen dem 25. November und 22. Dezember in Siegburg zugehen. Dort findet auf dem Marktplatz (rund zehn Kilometer von Bonn entfernt) der mittelalterliche Weihnachtsmarkt statt. Was erwarten Besucherinnen und Besucher? Hölzerne Marktstände, Fackeln und Kerzen, Feuerschalen und alte Ölkerzen ausschließlich als Beleuchtung. Ein handbetriebenes Kinderkarussell gibt es auch. Speis und Trank ist natürlich auch garantiert. Es gibt unter anderem Spanferkel, Waffeln, Speisen aus dem Orient und natürlich Glühwein und Met. Wer sich aktiv zeigen möchte, kann beim Axtwerfen oder Bogenschießen seine Fähigkeiten testen.

Valkenburg & Monschau

Valkenburg - Nur knapp 33 Kilometer von Aachen entfernt liegt der größte unterirdische Weihnachtsmarkt Europas. Im niederländischen Valkenburg in den ausgeleuchteten Gängen der Gemeindegrotte gibt es ein richtiges Labyrinth an gefühlt nicht endenden Weihnachtsmarktständen. Der Eintritt für den Weihnachtsmarkt in Valkenburg kostet 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene. Hunde sind nicht erlaubt. Zweimal die Woche zieht zusätzlich ein märchenhafter Umzug durch die alten Gassen von Valkenburg. Eine Lichterparade mit verzierten Wagen und Tanzgruppen in fantastischen Kostümen. Gleichzeitig läuft das speziell für die Weihnachtsstadt komponierte Weihnachtslied. Die Parade ist immer mittwochs und samstags.

Monschau - Mitten in der Eifel ist die Chance hoch, den Weihnachtsmarkt mitten im Schnee zu erleben. Die Altstadt in Monschau hat mit ihren ganzen alten Fachwerkhäusern schon ohne Weihnachtsmarkt eine ganz tolle Atmosphäre. Mit all den Lichtern und Buden wird da aber noch mal eine ganze Schippe obendrauf gesetzten. Der Weihnachtsmarkt hat bis zum 23. Dezember nur an den Wochenenden (Freitag bis Samstag) geöffnet.

