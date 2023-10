Hilfsgüter rollen wieder Richtung Ukraine

Dabei sind Lebensmittel, Hygiene- und Babyartikel sowie warme Decken für die Menschen in den Kriegsgebieten der Ukraine. Die Gesellschaft Bochum-Donezk e.V. begleitet die Lieferung persönlich bis zur Übergabe vor Ort. Bisher sind fünf Lastwagen mit insgesamt über 25 Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine gebracht worden. Zusätzlich wurden sieben Paletten mit Babyartikeln geliefert. Ein weiterer LKW mit gespendeter medizinischer Geräteausstattung vom EKM und der Contilia Krankenhausgruppe ging ebenfalls auf die Reise ins Kriegsgebiet. Außerdem gingen Spenden an das Kriegskinderheim Sonnenblume und an die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Saarner Kirmesplatz. Die Rotarier aus Mülheim sind auf der Suche nach weiteren Spenden. Alle Infos gibt es hier.