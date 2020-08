Hilfe für Radfahrer an der Mühlenbergkreuzung

Bislang müssen Radler zusammen mit den Fußgängern mit Hilfe von zwei Verkehrsinseln die Kreuzung von der Stadthalle aus überqueren. Das geht wegen der Ampelschaltung nur in mehreren Etappen und mit entsprechender Wartezeit. Um das zu ändern, will die Stadt den Fahrradweg im Bereich der Kreuzung auf die Fahrbahn verlegen. Damit können Radler die Kreuzung bald in einem Rutsch überqueren. Weil die Strecke allerdings relativ lang ist und Fahrradfahrer nicht so schnell sind wie Autos, bekommen sie dafür eine eigene Ampel.