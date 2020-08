Hilfe für Kulturschaffende

Dazu gehört auch eine Crowdfunding-Aktion. Dabei könnten im Internet Spenden für Kulturprojekte gesammelt werden. Außerdem soll die Verwaltung rausfinden, ob schon bewilligte Fördermittel wegen der Pandemie eventuell angepasst werden müssen, ob Ausfallhonorare an Mitarbeiter gezahlt werden können und trotz Mülheims schlechter Haushaltslage Mietstundungen oder Mietnachlässe in städtischen Gebäuden möglich sind. Außerdem will der Kulturausschuss, dass die Stadt auf ihrer Internetseite deutlich auf Beratungsmöglichkeiten und Hilfen für Künstler und Kulturschaffende hinweist.