Heute werden strengere Regeln beschlossen

In Mülheim liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen heute laut RKI bei 93,8. Ist also wieder ein wenig nach unten gegangen. Um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen, sollen vor allem soziale Kontakte wieder radikal zurückgefahren werden.

Folgende Maßnahmen werden diskutiert

Eine Beschlussvorlage liegt schon jetzt vor dem Treffen der Ministerpräsidenten der Deutschen Presse Agentur vor. Demnach werden heute unter anderem folgende Maßnahmen diskutiert, die ab dem 4. November in Kraft treten könnten:

-Schulen und Kindergärten sollen weiter offen bleiben

-Geschäfte sollen weiter offen bleiben. Aber es ist nur ein Kunde pro 25 Quadratmeter erlaubt

- Sport: Schwimmbäder, Fitnessstudios, Freizeit- und Amateursportbetriebe auf öffentlichen und privaten Sportanlagen sollen schließen

-Gastronomie, Hotels, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden, es darf nur Lieferservice angeboten werden

-Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios sollen dicht machen.

-in allen Betrieben sollen die Hygienemaßnahmen weiter sichergestellt werden