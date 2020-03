Heute ist Internationaler Frauentag!

"Nicht meckern, handeln! Mehr Frauen in die Kommunalpolitik", lautet das Motto für die Infoveranstaltung in Rick´s Café am Synagogenplatz 3. Hintergrund ist die niedrige Frauenquote in der Mülheimer Politik. Nur zwölf von 55 Plätze im Stadtrat sind von Frauen besetzt. Mülheim liegt damit unter dem bundesweiten Schnitt von rund 25 Prozent. Die Stadt vermutet, dass unter anderem der Zeitaufwand eine große Hürde darstellt. Das Engagement in der Kommunalpolitik muss außerdem vereinbar sein mit Kindererziehung und Beruf.

Die Gleichstellungsstelle lädt deshalb am heutigen Frauentag zu Vorträgen und Diskussionen zum Thema Parität. Los geht es um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.