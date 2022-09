Herzdruckmassage für Laien im EKM

Jeder interessierte Mülheimer kann am Samstag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr einfach im Aufnahme- und Sprechstundenzentrum (ASZ) im Foyer des EKM vorbeikommen. Das Reanimationstraining für Laien dauert nur wenige Minuten. Da in Krankenhäusern aktuell eine Testpflicht gilt, muss jeder Teilnehmer einen Corona-Schnelltest vorweisen. Der kann aber direkt vor Ort kostenlos gemacht werden. Auch eine FFP2-Maske ist Pflicht.

Ein paar Minuten, die Leben retten können

Die Aktion „Hand ans Herz – Held werden“ wurde schon 2018 ins Leben gerufen. Bis die Aktion wegen der Corona-Pandemie gestoppt werden musste, hatten schon etwa tausend Mülheimer bei den Trainingsangeboten mitgemacht.