Herz-Jesu-Kirche wird Ende Februar geschlossen

In der Herz-Jesu-Kirche an der Ulmenallee wird Ende Februar zum letzten Mal ein Gottesdienst gefeiert. Am 25.Februar 2023 wird die Kirche geschlossen. Das hat der Kirchenvorstand mitgeteilt. Grund ist die finanzielle Situation.

© foto@luftbild-blossey.de