Helfer für Jugendcamp gesucht

Untergebracht werden sie vor allem in den Schulen bei uns in der Stadt. Deshalb werden Privatleute oder auch Vereine gesucht, die Frühstücksteams bilden und die Jugendlichen mit Müsli, Kaffee und Tee versorgen. Die Lebensmittel werden gestellt und die Helfer müssen nicht Mitglied in der Kirche sein, heißt es vom Kirchenkreis. Außerdem werden Teams benötigt, die sich um Organisatorisches kümmern oder Nachtwachen übernehmen. Wer Lust hat, zu helfen, kann sich unter folgender E-Mail-Adresse melden: simon.sandmann@jugendcamp2020.de.