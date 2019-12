Helfer fürs Jugendcamp gesucht

Untergebracht werden sie vor allem in den Schulen bei uns in der Stadt. Da die Gebäude meist über mehrere Etagen belegt werden, brauchen wir Brandwachen für verschiedene Schichten, heißt es vom Kirchenkreis. Außerdem werden Teams benötigt, die sich um das Frühstück für die vielen Gäste kümmern. Wer Lust hat, zu helfen, kann sich am besten unter folgender E-Mail-Adresse melden: wolfgang.piontek@jugendcamp2020.de.