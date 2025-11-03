Navigation

Heiratsantrag vor Privatjet - Rapper RAF Camora ist verlobt

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 16:23

Kniefall auf dem Flughafen – RAF Camorra hält um die Hand seiner Freundin an. Dabei setzt er auf Romantik statt auf Hip-Hop-Härte.

Wien (dpa) - Der österreichische Rapper RAF Camora hat sich verlobt. Das teilte der 41-Jährige auf Instagram mit. Vor einem Privatjet hielt er kniend um die Hand seiner Freundin an, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Vor dem Flugzeug war ein weißer Teppich mit Blütenschmuck ausgelegt. «Wo und wann ist der beste Zeitpunkt?» sowie «Und wenn nicht jetzt liegt der Moment sonst wieder hinter dir...», schrieb RAF-Camora dazu in einer Instagram-Story.

Eng umschlungen auf dem Rollfeld

Seine Verlobte, die auf Instagram unter dem Namen Nadinekrena auftritt, postete Bilder des Verlobungsringes und einer innigen Umarmung auf dem Rollfeld. Die Partnerin des Musikers ist in der Immobilienbranche tätig, wie aus einem ihrer Instagram-Posts hervorgeht.

RAF Camora, der mit bürgerlichem Namen Raphael Ragucci heißt, gilt als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapper. Zuletzt erschien im September sein jüngstes Album «Forever».

