Hans Zimmer sagt zwei Konzerte wegen Grippeerkrankung ab

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 16:26

Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Tournee soll in Kürze fortgesetzt und die Auftritte sollen nachgeholt werden.

Academy Museum Gala in Los Angeles
© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Frankfurt und Mannheim

London (dpa) - Große Enttäuschung für die Fans von Hans Zimmer. Der deutsche Hollywood-Komponist («The Dark Knight», «Fluch der Karibik») muss krankheitsbedingt zwei seiner Deutschland-Konzerte verschieben. Der 68-Jährige habe die Auftritte am 3. November in seiner Heimatstadt Frankfurt und am 6. November in Mannheim auf ärztlichen Rat absagen müssen, teilte der Veranstalter mit.

Starkomponist leidet an Grippe

Zuvor hatte der zweifache Oscar-Gewinner («Der König der Löwen», «Dune») seinen Auftritt in Düsseldorf krankheitsbedingt abbrechen müssen. Berichten zufolge hatte Zimmer dem Publikum bereits zu Beginn der Show erzählt, er habe sich eine Grippe eingefangen. Nach der Pause kehrte der populäre Komponist nicht auf die Bühne zurück. Seine Band spielte das Konzert ohne ihn zu Ende.

Wie die Konzertagentur Semmel Concerts der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte, wird derzeit an Ersatzterminen für Frankfurt und Mannheim gearbeitet. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Auftritte sind laut Semmel Concerts nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Zimmers nächste Shows am 8. und 9. November in Wien sollen demnach wie geplant stattfinden.

Die Tournee «Hans Zimmer Live - The Next Level» dauert noch bis April 2026. Zwei weitere Deutschland-Konzerte in Hannover und Dortmund sind erst im März 2026 geplant. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur hatte Zimmer «ein überraschendes Erlebnis» angekündigt, «das euch glücklich macht, euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und das man nicht so schnell vergessen wird».

