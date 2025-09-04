Navigation

Haushalt für 2025 steht

Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 22:16

Ein Haushalt für wenige Monate: Deutlich später als sonst nimmt der Etat für das laufende Jahr eine wichtige Hürde. Dafür gab der Haushaltsausschuss richtig Gas.

Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses
© Joerg Carstensen/dpa

Bundestag

Berlin (dpa) - Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr steht. Nach letzten Änderungen beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Abend einen Etat mit Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro und neuen Schulden allein im Kernhaushalt von fast 82 Milliarden Euro. Dazu kommen noch einmal Milliardenkredite aus Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur, so dass am Ende mehr als 140 Milliarden Euro neue Schulden zu Buche schlagen dürften.

Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 16. bis 19. September endgültig über den Haushalt 2025 abstimmen. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl und der Regierungsbildung arbeiten die Ministerien seit Anfang des Jahres nur mit einer vorläufigen Haushaltsführung, die ihre finanziellen Spielräume deutlich einschränkt.

© dpa-infocom, dpa:250904-930-998217/1

Weitere Meldungen

Ein Haushalt für drei Monate: Bundesetat für 2025 steht

Politik Selbst langjährige Haushälter können sich an keine so schnelle Sitzung erinnern: Nach 11 Stunden Bereinigung steht der Etat für 2025. Es ist ein Haushalt für nur wenige Monate.

Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses

Ab 2026 Steuerentlastung für Gastronomie und Pendler geplant

Politik Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD Steuerentlastungen für Gastwirte und Pendler angekündigt. Sie werden nun umgesetzt.

Berlusconis haben volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

Topthemen Mehr als 75 Prozent: Der italienische Konzern Media for Europe hat sich die große Mehrheit bei ProSiebenSat.1 gesichert.

ProSiebenSat.1 Media SE
skyline