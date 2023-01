Haus nach Explosion eingestürzt - mit Update!

Update 14.00 Uhr:

Der Einsatz der Feuerwehr ist seit heute Vormittag beendet. Die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Nun ermittelt die Polizei zur Ursache des Unglücks. Die Identität der Toten ist noch nicht abschließend geklärt.





Update 9.00 Uhr:

Die leblose Frau ist aus den Trümmern geborgen worden - ihre Identität aber weiter unklar





In Bochum ist am Abend ein Haus explodiert und komplett eingestürzt. Dabei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei ist eine leblose Frau in den Trümmern entdeckt worden. Vermutlich handele es sich bei ihr um die 61-jährige Hauseigentümerin - Klarheit gebe es erst, wenn die Frau geborgen und eindeutig identifiziert ist, sagt die Polizei. Ein weiterer Bewohner kam verletzt in ein Krankenhaus.

© Feuerwehr Bochum