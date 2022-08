Harbecke-Sporthalle mit Flüchtlingen belegt

Zwischenzeitlich konnten 104 Wohnungen von der Stadt für die Flüchtlinge angemietet und größtenteils bezogen werden. Zusätzlich wurden für 150 Flüchtlingen private Wohnungen vermittelt. Das reicht jetzt offenbar nicht mehr aus. Dank der "vorausschauenden Planung" kann jetzt schnell auf die Halle zugegriffen werden, heißt es weiter. So mussten ein schützender Boden verlegt, Betten aufgebaut und die Beleuchtung angepasst werden. Allerdings: Weder aus Sicht der Geflüchteten noch aus Sicht des Schul- und Vereinssports könne diese Lösung wirklich befriedigend sein. Die Stadt arbeite weiter an Lösungen, die Kapazitäten jenseits der Unterbringung in der Harbecke-Halle zu vergrößern. Die betroffenen Vereine sollen kurzfristig informiert werden.