Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Junis

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes fünf Menschen getötet worden. Ein Sprecher sagte, darunter seien auch Kinder. In der Stadt Chan Junis im Süden des Küstenstreifens sei ein Fahrzeug gezielt angegriffen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte nach einem Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen Gegenangriffe angeordnet. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, sie sei nicht für den Angriff verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.