Navigation

Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 20:57

Das Rote Kreuz nimmt im Gazastreifen erneut einen Sarg mit sterblichen Überresten entgegen. Laut Hamas soll es sich um die Leiche einer israelischen Geisel handeln.

Nahostkonflikt - Gaza-Stadt
© Yousef Al Zanoun/AP/dpa

Waffenruhe

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Die IKRK-Mitarbeiter seien mit einem Sarg auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das israelische Militär mit. In einem forensischen Institut in Tel Aviv muss anschließend die Identität geklärt werden. 

Vor der Übergabe befanden sich noch sechs tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer. Die mit der Hamas verbündete Organisation Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) hatte am Freitag erklärt, dass sie die Leiche in Chan Junis im südlichen Gazastreifen gefunden habe. Auch die sterblichen Überreste der anderen Geiseln sollen in dem vom Krieg schwer zerstörten Küstengebiet unter Trümmern verschüttet sein. 

Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-265046/1

Weitere Meldungen

Trump prüft Ausnahmeregelung für Ungarn bei Russland-Öl

Politik Orban warnt im Weißen Haus vor schweren Folgen für sein Land ohne russische Energie.

Ungarns Regierungschef Orban im Weißen Haus

Trump hält an Budapest für mögliches Treffen mit Putin fest

Politik Es gibt keine Anzeichen für ein rasches Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg.

Ungarns Regierungschef Orban im Weißen Haus

Russische Opposition kritisiert Sanktionen der EU

Politik Die russische Opposition sieht die Sanktionen der EU zunehmend auch gegen einfache Bürger gerichtet – und nicht nur gegen die Staatsführung in Moskau.

Michail Chodorkowski
skyline