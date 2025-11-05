Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Die IKRK-Mitarbeiter seien mit einem Sarg auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das Militär mit. In einem forensischen Institut in Tel Aviv muss anschließend die Identität geklärt werden.

Vor der Übergabe befanden sich noch sieben tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer.

Die Hamas hatte am Dienstagabend die Leiche eines israelischen Soldaten, der auch deutscher Staatsbürger war, an IKRK-Mitarbeiter ausgehändigt. Anschließend überstellte Israel die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen.

Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben.