Hallenbad Süd für Sport-Event geschlossen

In drei Gruppen treten jeweils drei Teams an. Hier paddelt jeder gegen jeden um Punkte. Die besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals. Ab dort paddeln die Teams bis zum Finale in K.O.-Duellen die Platzierungen aus. Wer nach 45 Sekunden vorne liegt, gewinnt. Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr. Das Hallenbad Süd ist heute für die Veranstaltung geschlossen. Geschwommen werden kann bis 20 Uhr im Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen.