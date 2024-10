Hafencenter bekommt modernen Geldautomaten

Die Sparkasse Mülheim stellt auch am Hafencenter in Speldorf einen modernen und sprengsicheren Geldautomaten auf. Das hat die Sparkasse mitgeteilt. Die 22 Tonnen schwere Betoneinfassung für den Automaten ist jetzt am Hafencenter angeliefert worden.

© Sparkasse Mülheim