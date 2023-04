Häuser nach Bombensprengung unbewohnbar

Dabei wurden drei Häuser so stark beschädigt, dass sie vorerst als unbewohnbar gelten. Kellerwände sollen durch die Druckwelle verschoben worden sein, außerdem sind Fassaden und Wände in Treppenhäusern aufgerissen. Außerdem sind im näheren Umfeld mehrere Häuser von der Gas- und Wasserversorgung abgeschnitten. Bauaufsicht, Statiker und Stadtwerke sind laut WAZ dabei, die Schäden zu begutachten und nach Lösungen zu suchen. Laut Bezirksregierung habe es zur Sprengung des Blindgängers keine Alternative gegeben. Der Langzeitzünder in der Bombe sei so sensibel gewesen, dass sie nicht habe bewegt werden dürfen.