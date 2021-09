"Hält keiner bis zur Rente durch"

Diese Zahlen hat die IG BAU veröffentlicht. Sie beruft sich auf eine Auswertung des WSI-Instituts der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2019. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Arbeitsleistung während der Pandemie sogar noch zugenommen hat. Für viele Beschäftigte seien Überstunden ohnehin an der Tagesordnung. Sie arbeiteten enorm lange und enorm hart am Stück. Das hält körperlich kaum einer durch, gibt die IG BAU zu bedenken. Im Schnitt müssten Bauarbeiter mit 59 Jahren in Rente gehen, mit den damit verbundenen finanziellen Einbußen.