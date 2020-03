Häftlinge dürfen raus

Sexualstraftäter sind von dem Beschluss ausgeschlossen. Ausserdem sollen bereits Verurteilte nicht inhaftiert werden, wenn Sie nur eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verbüßen müssen. In diesen Fällen sollen Vollstreckungshaftbefehle und Ladungen zum Strafantritt vorläufig entfallen. Im Revier gibt es Gefängnisse in Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen. Landesweit könnten etwa 1-tausend Häftlinge freikommen. Das sei kein Corona-Rabatt für Straftäter, so ein Sprecher des Landes, sondern eine notwendige Maßnahme.