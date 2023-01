Gymnasium Heißen: Stromversorgung der Heizung beschädigt

Zunächst hatte es eine erste fachliche Einschätzung gegeben, bei der vermutet wurde, dass es nicht viel Aufwand benötige, die Heizungen wieder in Betrieb zu nehmen. Doch nun sind Elektrofachunternehmen, der Prüfsachverständige und das beauftragte Planungsbüro zu einem anderen Schluss gekommen: Keine der zuvor besprochenen Lösungsmöglichkeiten seien umsetzbar. Jetzt arbeiten ImmobilienService, Schulverwaltung und die beauftragten Fachunternehmen (vor allem die medl) an einer neuen Lösung, damit der Schulbetrieb wieder anlaufen kann.

Für den Schulbetrieb bedeutet das: Der Schulstart nach den Ferien am Montag (09.01.) kann erstmal nicht wahrgenommen werden. An dem Tag fällt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums aus. Dafür nutzt das Kollegium den Tag, die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs zu planen. In den nächsten drei Wochen gibt es dann eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, weil in dieser Zeit nur einzelne Gebäudeteile beheizt werden können. Erziehungsberechtigte erfahren am Montag (09.01.) im Laufe des Tages, wie dieses Modell genau abläuft. Darüber informiert dann das Gymnasium Heißen direkt.