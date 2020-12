Grundschule am Dichterviertel könnte Dt. Schulpreis kriegen

Mit dabei sind die Grundschule am Dichterviertel in Mülheim, die Gesamtschule Duisburg-Meiderich, die Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg, die Montessori-Reformschule Dorsten und die Anne-Frank-Gesamtschule in Dortmund. Sie alle haben, laut Schirmherr Bundespräsident Steinmeier, in diesem Jahr zukunftsweisende Konzepte im Umgang mit der Corona-Krise entwickelt. Damit erhalten sie jeweils 5 tausend Euro als Anerkennungspreis und dürfen Ende Februar an einem virtuellen Schulpreis-Camp teilnehmen. Nach dem Camp werden dann 15 Schulen für das Finale ausgesucht. Die 6 Gewinner bekommen noch einmal je 10.000 Euro. Der Deutsche Schulpreis wird organisiert von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung.