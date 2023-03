Grundschüler spenden an Kinder aus der Ukraine

Ca. 360 Ukrainer wohnen in der Unterkunft, 130 davon sind Kinder und Jugendliche. Einige der Kinder gehen auch auf die Grundschule an der Filchnerstraße. Die Idee für die Spendensammlung ist in den Herbstferien im Rahmen des Projektes "Brücken bauen zwischen den Kulturen" entstanden. 150 Kinder malten Bilder, die anschließend eingerahmt wurden. Gegen eine Spende konnten Interessierte diese Bilder kaufen. Von dem Geld möchte das DRK jetzt Spielsachen für die Kinder aus der Ukraine kaufen.