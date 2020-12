Gründerpreis NRW geht zweimal ins Ruhrgebiet

Zu den Gewinnern des Gründerpreises NRW gehören in diesem Jahr gleich zwei Unternehmen aus dem Ruhrgebiet. Platz 3 und 10.000 Euro gehen an die Grubenhelden aus Gladbeck. Das Modelabel macht Kleidung aus dem original Stoff der Gruben-Hemden und erinnert damit an die Bergbau-Zeiten in der Region.

© Oliver Mengedoht/FUNKE Foto Services