Großtransport nach Süddeutschland

Elektrolyseure spielen bei der Gewinnung von Wasserstoff und damit bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Die Geräte aus Mülheim sind laut Unternehmen die neuesten und leistungsfähigsten des Konzerns. In Wunsiedel sollen aus erneuerbarem Strom und Wasser jährlich bis zu 1.350 Tonnen grüner Wasserstoff für Anwendungen in Industrie und Mobilität in der Region erzeugt werden. Das entspricht CO2-Einsparungen von bis zu 13.500 Tonnen. Die Inbetriebnahme soll im Sommer 2022 erfolgen, heißt es.

Technische Daten:

Gewicht: 3 x 22 Tonnen

Maße: 8.0 x 7.5 x 3.7 m

Leistungsbedarf: 8.75 MW