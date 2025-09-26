Navigation

Großes Tierschutzfest bei der Feldmann-Stiftung

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 13:49

Morgen (26.09.) findet auf dem Gelände der Feldmann-Stiftung ein großes Tierschutzfest statt. Über 40 Vereine und Organisationen aus ganz Deutschland stellen ihre Arbeit vor.

Im Mittelpunkt steht der Tierschutz in Rumänien, insbesondere die „Smeura“, das größte Tierheim der Welt, in dem aktuell über 6.000 Hunde Zuflucht finden. Der Erlös aus Standmieten, Tombola, Essensständen, Glücksrad und Hundefotografie geht direkt an das Tierheim bzw. an den Träger davon, "Tierhilfe Hoffnung". Auf dem Programm stehen Livetalks mit bekannten Tierschützerinnen und Tierschützern – unter anderem ist auch "Tiere suchen ein Zuhause"-Moderatorin Simone Sombecki dabei. Außerdem gibt es Livemusik, Mitmachaktionen und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Das Fest läuft von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Tierschutzfest findet zum ersten Mal in Mülheim statt. Organisiert wird es unter anderem vom Verein 4animals, der sich der Hundevermittlung aus Rumänien verschrieben hat.

