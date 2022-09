Großes Programm bei der Feuerwehr

Unter anderem zeigt die Jugendfeuerwehr ihr Können, es gibt realitätsnahe Übungen rund um Wohnungsbrände und Gefahrgut, eine Demo der Taucherstaffel, außerdem eine Ausstellung mit Einsatzfahrzeugen. Dazu kommen Demonstrationen mit Hakenleitern und explodierenden Spraydosen. An verschiedenen Ständen gibt es Infos rund um die Themen Rauchmelder, Feuerlöscher, Sirenenalarm und Ausbildung. Der Tag der Offenen Tür läuft von 11 bis 18 Uhr an der Alten Dreherei. Das Parkhaus der Hochschule Ruhr West steht den Besuchern an diesem Tag kostenfrei zur Verfügung. Auch die Parkplätze an der Stadthalle und am Ringlockschuppen können benutzt werden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Feuerwache vom Hauptbahnhof über die Straßenbahnlinie 901 (Haltestelle Königstraße) und die Straßenbahnlinie 102 oder die Buslinie 124 (Haltestelle Broicher Mitte) erreichbar.