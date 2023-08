Großes Kinderfest am Samstag an der Dimbeck

An diesem Tag sollen die Kinder Natur und Kultur unter freiem Himmel erleben können. An insgesamt acht Plätzen im Park werden über 30 Mitmachaktionen für kleinere und größere Kinder angeboten, wie zum Beispiel Baumklettern, Bogenschießen oder Drachen bauen. Die Stempelkarten für den Spieleparcours bekommt man am Samstag vor Ort und auch vorab im EON-Kundencenter an der Schollenstraße. Hat ein Kind bei mindestens fünf Aktionen mitgemacht, bekommt es gegen Vorlage seiner abgezeichneten Parcourskarte von den Veranstaltern als Geschenk ein Buch oder Spiel. Für Eltern ist der Biergarten geöffnet. Getränke und Foodtrucks stehen bereit, heißt es. Das Fest läuft von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.