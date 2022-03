Großer Lichtblicke-Spendentag für Ukraine

Lichtblicke kooperiert in diesem speziellen Fall mit international arbeitenden Partnern - das sind die Diakonie Katastrophenhilfe und Caritas International. Die Aktion läuft seit sechs Tagen, in dieser Zeit sind schon mehr als 400.000 Euro zusammengekommen. Wer spenden und die Menschen in und aus der Ukraine unterstützen möchte hat zwei Möglichkeiten.





Spenden mit "freier Verwendung". Dieses Geld kann von der Aktion Lichtblicke für ukrainische Familien mit Kindern eingesetzt werden, die in NRW eine vorübergehende Bleibe gefunden haben. Spenden an die Ukraine-Hilfe International. Dieses Geld hilft Menschen, die sich im Kriegsgebiet der Ukraine bzw. an den Grenzen aufhalten und dort versorgt werden müssen.





Alle Infos zur Lichtblicke-Spendenaktion für die Ukraine und die Möglichkeit direkt zu spenden gibt es auf https://lichtblicke.de/informieren/unsere-hilfe/ukraine-hilfe/