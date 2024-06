Großer Fahrplanwechsel der Ruhrbahn am Sonntag

Bei uns in Mülheim steht am Sonntag (9.6.) erneut ein großer Fahrplanwechsel der Ruhrbahn an. Es gibt unter anderem fünf neue Haltestellen und die Buslinie 122 wird eingestellt.

