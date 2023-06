Großer Azubi-Mangel in Bäckereien

Demnach gab es in Mülheim zuletzt nur 12 junge Menschen, die eine Lehre im Bäckereihandwerk gemacht haben. Dazu komme das Problem, dass in keiner Branche mehr Azubis ihre Lehre vorzeitig abbrechen. Es müsse deshalb dringend neue Anreize geben, damit wieder mehr Menschen Lust auf diesen Beruf und das frühe Aufstehen bekommen, sagt die NGG. Vor allem sei mehr Geld notwendig. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen liegen die Azubis in Bäckereien beim Einkommen im unteren Drittel, sagt ein Sprecher. Sollte sich daran nichts ändern, könnte das Angebot an Brot, Brötchen und Kuchen in Mülheim künftig spürbar kleiner werden.