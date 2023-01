Großeinsatz auf der Ruhr endet glimpflich

Die Feuerwehr suchte mit einem Boot die Uferzonen zwischen Wasserbahnhof und Konrad-Adenauer-Brücke ab. Weitere Einsatzkräfte waren zu Fuß am Ufer unterwegs. Auch ein Hubschrauber, eine Drohne und ein elektrisch betriebenes Wasserrettungs-Board kamen zum Einsatz. Feuerwehrtaucher stand bereit. Auch das DLRG und THW waren unterwegs. Nach einer Stunde Suche kam dann von der Polizei die Entwarnung. Die gesuchte Person befand sich gar nicht in der Ruhr im Wasser. Sie wurde an einem anderen Ort gefunden.