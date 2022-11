Große Weihnachtsmärkte beginnen

Er ist außerdem einer der Wenigen, die über das Fest hinausgehen. Schluss ist erst am 30. Dezember. 120 Stände gibt es in diesem Jahr. Das Riesenrad ist wieder mit dabei. Anstelle der Eislaufbahn ist ein großes Kinderkarussell aufgebaut. Als Besonderheit ist außerdem in einer Seitenstraße ein veganer Weihnachtsmarkt zu finden. Morgen ist Startschuss für den Weihnachtsmarkt am Oberhausener Centro. Am Samstag öffnen dann in der Essener Innenstadt rund 170 Stände. Im Mittelpunkt stehen internationale Spezialitäten sowie ein Mittelaltermarkt.