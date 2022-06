Große Kampagne zum Tag der Blutspende

Das Motto: #missingtype - erst wenn’s fehlt, fällt‘s auf . Um auf die Alternativlosigkeit von gespendetem Blut aufmerksam zu machen, verzichten in dieser Woche viele Organisationen, Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens in ihren Social-Media Beiträgen auf die Buchstaben A, B und O - stellvertretend für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null. Ziel der Kampagne ist es, neue Leute für eine erste Blutspende zu begeistern. U.a. die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Ferien und Feiertage sorgen dafür, dass weiterhin viel zu wenige Menschen zur Blutspende gehen, heißt es. Hier gibt es Termine in der Nähe.