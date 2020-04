Große Geschäfte auf kleiner Fläche

Auf einer abgesperrten Fläche gibt es ab sofort nur die Artikel zu kaufen, die am meisten nachgefragt werden. Alle anderen Bereiche sind abgesperrt und die Ware verhüllt, heißt es vom Unternehmen. Auch die Elektronikmärkte Medimax im Forum, Media Markt an der Mannesmannallee und Saturn im Rhein-Ruhr Zentrum machen auf kleinerer Fläche wieder auf. Trotz der Einschränkungen will zum Beispiel Saturn das gesamte Sortiment anbieten. Die Mitarbeiter versuchen, für die Kundenberatung notfalls Ware aus den abgesperrten Bereichen auf die Verkaufsfläche zu holen. Im Rhein-Ruhr Zentrum macht heute außerdem ein kleiner Teil der Karstadt Arkaden wieder auf. Wer sich heute auf den Weg in die Mülheimer Geschäfte macht, sollte daran denken, dass beim Einkauf ab sofort eine Maskenpflicht gilt.