Großbrand in Essen

Nebenan in Essen hat in der Nacht ein Großbrand die Feuerwehr in Atem gehalten. In der Innenstadt hat ein großer Wohnkomplex in Flammen gestanden. Das Feuer war nach Mitternacht vermutlich auf einem Balkon ausgebrochen und hatte sich durch den starken Wind schnell auf weitere Balkone ausgebreitet.

© OFC Pictures - stock.adobe.com