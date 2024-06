Goldmedaille für Mülheimer Mathe-As

Mara Schmidt schaffte es unter die Top 3 ihrer Jahrgangsstufe. Sie besucht eine vierte Klasse an der Städtischen Grundschule am Oemberg. Mara Schmidt hat mit ihrer herausragenden Leistung nicht nur ihre Schule in Mülheim stolz gemacht, sondern auch ihre mathematischen Fähigkeiten auf Landesebene unter Beweis gestellt, heißt es von der Jury. Der Pangea Mathematikwettbewerb fand dieses Jahr zum 17. Mal statt. Über 64.000 Schülerinnen und Schüler aus 996 Schulen haben sich deutschlandweit an den Vorwahlen beteiligt.