Feuer in der Grundschule am Oemberg

Die Feuerwehr Mülheim musste am frühen Morgen nach Saarn ausrücken. Gegen 0:40 Uhr hatten mehrere Anrufer ein Feuer auf dem Gelände der Grundschule am Oemberg gemeldet. Laut Feuerwehr hatte ein Baucontainer, der zur Aufbewahrung von Spielgeräten für den Außenbereich genutzt wurde, in Flammen gestanden.

© Feuerwehr Mülheim