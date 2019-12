Glück im Unglück bei Schiffskollision

Auf dem Rhein-Herne-Kanal hat es einen Schiffsunfall gegeben. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag. Der Schiffsführer eines Tankmotorschiffes stieß mit einem am Ufer liegenden Boot zusammen - in Oberhausen in Höhe der Brücke Ulmenstraße.