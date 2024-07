Neubau A42 Brücke einen Schritt weiter

Dabei will sie nicht nur die Firmen mit den günstigsten Angeboten berücksichtigen, sondern auch die, die möglichst schnell anfangen können, so ein Sprecher. Trotzdem könne er jetzt noch nicht sagen, wann Abriss und Ausbau starten und wann die neue Brücke fertig ist. Auch die Kosten werden erst vorgestellt, wenn die Planung steht. Für den Verkehr auf der A42 und drumherum wird die neue Brücke eine große Entlastung. Die jetzige A42 Brücke ist so marode, dass seit Ende des Jahres keine schweren LKW mehr darüber fahren dürfen. Wiegeanlagen stoppen sie davor. Das führt regelmäßig zu langen Staus auf der A42, besonders auch zwischen der Anschlussstelle Oberhausen-Neue Mitte und Bottrop-Süd, und auch zu deutlich mehr Verkehr auf den Umleitungsstrecken durch die Städte. Die Pläne für den Abriss und den Neubau gibt es schon mehrere Jahre, aber das Genehmigungsverfahren hat sich bisher sehr lange hingezogen. Die Autobahn GmbH will die A42 außerdem von vier auf sechs Spuren zwischen dem Kreuz Essen-Nord und Bottrop-Süd ausbauen.