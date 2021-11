Gleich drei Baustellen innerhalb einer Woche

Am Kreisverkehr Rheinstraße wird eine Umleitung für die entgegengesetzte Fahrtrichtung ausgeschildert. Freitag bis Montag ist dann die Rheinstraße zwischen Weseler Straße und Elbestraße an der Reihe. Kommende Woche Dienstag und Mittwoch ist dann noch die Straße "Am Großen Berg" im Uhlenhorst dran. Sie wird im Bereich der Baustelle vollgesperrt. Der Durchgang zum Broicher Waldweg ist voraussichtlich am 30. November dicht.