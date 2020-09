Gläubigerversammlung von Galeria Karstadt Kaufhof

Geplant ist, dass rund 5.900 Arbeitsplätze bei Galeria Karstadt Kaufhof wegfallen. Bundesweit sollen mehr als 40 Kaufhäuser dicht machen - darunter in Essen, Dortmund und Düsseldorf. Auch in der Konzernzentrale in Essen werden Stellen gestrichen. Galeria Karstadt Kaufhof hat schon seit Jahren Geldsorgen. Der Corona-Lockdown hatte das Unternehmen schließlich in ein Schutzschirm-Verfahren gezwungen. Jetzt ist es insolvent und versucht, sich in Eigenregie zu sanieren.