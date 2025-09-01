ginko Stiftung: Unterstützung zum Schulstart

Die ginko Stiftung für Prävention unterstützt und berät Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 26 Jahren ohne lange Wartezeiten, heißt es. Das therapeutische Team ist an sieben Schulen in Mülheim vor Ort und bietet dort regelmäßig offene Sprechstunden an.





Kontakt:

E-Mail: jugendberatung@ginko-stiftung.de

Telefon: 0208 30069-31

WhatsApp: 01575 4173204





Die Beratung von Schulen übernimmt die Suchtvorbeugung Mülheim. Sie möchte auch helfen, eigene Konzepte zu unterstützen. Elternabende, Workshops für Schulklassen oder Fortbildungen für das Kollegium gehören genauso zum Angebot.





Kontakt:

E-Mail: info@ginko-stiftung.de





Die ginko Stiftung gibt es seit 1979. Sie wurde als Gesprächs-, Informations- und Kontaktzentrum gegründet. Das Ziel: Kinder und Jugendliche bei Schwierigkeiten und Konflikten unterstützen sowie die Entwicklung von sogenannten Substanzgebrauchsstörungen verhindern.