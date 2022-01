GGS Trooststraße bekommt Unterstützung

Körperliche Schikanen, Wutausbrüche und Beleidigungen seien auch in Grundschulen keine Seltenheit. Die Corona-Krise habe die Probleme sogar noch verschärft. Eine positive Lernatmosphäre wird gestört, beeinträchtigt und macht konzentriertes Lernen kaum möglich, heißt es weiter. Der Verein Gewaltfrei Lernen will in Trainings beibringen, wie sich Schüler gegen verbale und körperliche Gewalt schützen können. Etwa durch wortstarke Selbstbehauptung und geschickte körperliche Reaktionen als Alternative zum Schubsen oder Schlagen. Auch die Lehrerschaft wird in das Training eingebunden.