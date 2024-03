GGS Filchnerstraße im Landtag

Die Kinder hatten beim Mal- und Bastelwettbewerb: „Mein Land Nordrhein-Westfalen: Malt oder bastelt, was für Euch Heimat bedeutet“ des Landtags teilgenommen. Als Dankeschön gab es die Einladung in den Landtag. Auch ein persönliches Gespräch mit Landtagspräsident André Kuper stand auf dem Programm. Umgekehrt kommt der Landtag auch immer wieder an die Schulen. Das Angebot richtet sich sowohl an neunte Klassen als auch speziell an Grundschulen.