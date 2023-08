GFL-Finale kommt nach Essen

Es treffen sich die besten Mannschaften aus den beiden höchsten Ligen der GFL. Die German Football League veranstaltet das Finale bereits zum 44. Mal. Geplant ist auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik und Cheerleadern. Das American Football-Finale fand schon zwei Mal in Essen statt. Das liegt allerdings sehr lange zurück. Der Meistertitel wurde hier 1982 und 1984 ausgetragen. Der amerikanische Nationalsport hat in Deutschland eine längere Tradition als in allen anderen Ländern Europas. Mitgebracht wurde das Spiel von US-Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationiert waren. Seit Ende der 1970er-Jahre gibt es einen deutschen Verband.