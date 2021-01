Getöteter 65-Jähriger soll nach Streit ausgerastet sein

Dem tödlichen Schuss auf einen 65-Jährigen gestern in Mülheim ist anscheinend ein Streit mit seiner Ex-Freundin vorausgegangen. Das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben. Die Frau wohnt auch in dem Mehrfamilienhaus auf der Aktienstraße, aber in einer eigenen Wohnung.

© pattilabelle/Fotolia.com